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Alnındaki küçük bir yara yemek yiyemez hale getirdi, hastanelik oldu! Bu virüse dikkat...

Güncelleme Tarihi:

#Herpes Simplex Virüsü#HSV#Uçuk
Alnındaki küçük bir yara yemek yiyemez hale getirdi, hastanelik oldu Bu virüse dikkat...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 16:15

18 yaşındaki Avusturyalı genç kızın alnında çıkan küçük bir yara giderek büyüdü ve genç kızı yemek yiyemez hale getirdi. Gittiği hastanede acilen yatılı bakım servisine alınan Taneesha, alnında çıkan yaranın arkasında HSV virüsü olduğunu öğrendi.

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Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 18 yaşındaki Taneesha isimli genç kız katıldığı bir müzik festivali sonrası alnında küçük bir yaranın çıktığını fark etti.

DOKTORLAR 'GÜNEŞ YANIĞI' DEYİP EVİNE GÖNDERDİ

Festival dönüşü doktora giden genç kadına uzmanlar alnındaki yaranın güneş yanığından kaynaklandığını belirttiler ve krem vererek evine gönderdiler.

ECZACI BİLE GÖRDÜĞÜNDE ŞOKE OLDU

Ancak Taneesha'nın alnındaki yara kullandığı ilaçlara rağmen büyümeye başladı. Taneesha sosyal medyadan yaptığı açıklamada eczaneye gidip yeniden krem almaya çalıştığını anlattı ve 'Eczacı kafamdaki yarayı gördüğünde, 'Aman tanrım düştün mü' diye sordu. Yara giderek büyüyordu ve kabul bağlamaya başlamıştı' ifadelerini kullandı.

Alnındaki küçük bir yara yemek yiyemez hale getirdi, hastanelik oldu Bu virüse dikkat...

YEMEK YİYEMEYECEK HALE GELDİ

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Genç kızın tek sorunu alnında büyüyen yara değildi. Vücudu giderek halsizleşmeye başlamıştı, ateşi çıkıyordu, adeta yemek yiyemeyecek hale gelmişti. Alnındaki yaranın enfeksiyon kaptığını düşünerek yeniden doktora gitmeye karar verdi.

5 GÜN BOYUNCA HASTANEDE YATTI

Genç kadın gittiği hastanede hemen yatılı bölüme alındı ve 5 gün boyunca orada tedavi gördü.Lenf bezleri şişen kadın için doktorlar ilk olarak Zona hastalığında şüphelendi ancak yapılan testler negatif çıktı.

5.günün sonunda Taneesha'nın alnındaki yaranın sebebinin çoğunlukla ağızda ve genital bölgelerde uçuğa neden olan Herpes simpleks virüsü (HSV) olduğu ortaya çıktı.

Alnındaki küçük bir yara yemek yiyemez hale getirdi, hastanelik oldu Bu virüse dikkat...

"ALNIMDAKİ ASLINDA KOCAMAN BİR UÇUKTU"

HSV virüsü ile ilgili farkındalık yaratmak için yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlatan Taneesha şunları söyledi;

"Doktorlarım uçuk ve zonanın aynı aileden gelmeleri nedeni ile benzer davranışlar sergileyebileceklerini söylediler. Yani temelinde alnımda çıkan şey kocaman bir uçuktu.

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Virüsü nasıl kaptığımı hala bilmiyorum. Ancak doktorlar bağışıklığım düşük olduğu için katıldığım festivalde kapmış olabileceğimi düşünüyor."

Alnındaki yaranın iz bırakabileceğine dair büyük endişesi olmasına rağmen doğru tedavi sayesinde tamamen iyileştiğini anlatan Taneesha insanlar HSV virüsünün belirtileri konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Alnındaki küçük bir yara yemek yiyemez hale getirdi, hastanelik oldu Bu virüse dikkat...

HSV VİRÜSÜ NEDİR? NASIL BULAŞLIR?

Herpes, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu bir enfeksiyon. HSV virüsünün iki türü vardır. BunlarHSV1 ve HSV2.

Genital bölgede görülen HSV tip 2 enfeksiyonudur.HSV tip 1 ise daha çok ağız, dudaklar ve gözde enfeksiyon yapar. Bir kişi aynı anda hem HSV1 hem de HSV2 virüsü ile enfekte olabilir.

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Bulaşma şekli, cinsel ilişki sırasında herpes lezyonlarıyla olan cilt temasıdır. Ciltte görünen uçuk lezyonu olmasa bile kişi herpes virüsü taşıyor olabilir, dolayısıyla bulaştırma riski vardır.

Herpes virüsü bir kişiye bir kez bulaştıktan sonra vücudunda kalıcı olur. Omurilik yakınında bulunan sinir hücrelerine yerleşir ve herhangi bir uyaranla karşılaşınca tekrar sinir hücreleri yoluyla, vücuda ilk girdiği yere geri dönerek yeni lezyonlar oluşturur. Buna hastalık nüksü adı verilir ve nüks sırasında da başka kişilere herpes virüsü bulaştırmak mümkündür.

HSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs vücuda girdikten 2-10 gün sonra belirtiler başlar. Başlangıçta grip benzeri belirtiler, yani, ateş, bulantı, kas ağrısı, yorgunluk görülebilir. Herpes lezyonları genital bölge ya da kalçalarda içi sıvı dolu kesecikler şeklinde ortaya çıkabilir. Genellikle gruplar halinde görülürler ve etraflarında şişlik ve hassasiyet olabilir. İdrar değdiği zaman yanma olabilir. İlk enfeksiyon,2-4 hafta sürer. Sıvı dolu kesecikler patlayınca geride ülserler kalır. Daha sonra kabuklanıp, iz bırakmadan iyileşirler.

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Enfeksiyon tekrarlayacağı zaman, virüsün vücuda ilk girdiği yerde kaşıntı, yanma, batma olur. Bel, kalça, bacak ağrısı görülebilir. Enfeksiyon nüksünde genellikle şişlik ve ateş görülmez, lezyonlar daha hızlı, 3-7 gün içinde kaybolur. Nükslerde lezyonlar daha az ağrılıdır. İlk yıl daha sık tekrar görülürken, zamanla nüksler azalır.

Belirtiler her hastada aynı olmayabilir, enfeksiyon kiminde hiç belirti vermezken, kiminde belirtiler çok şiddetli olur.

HER 100 YETİŞKİNDEN 75'İNDE VAR

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, her 100 yetişkinden 75'i HSV1 ile enfekte olmuştur ve 100 yetişkinden yaklaşık 12'si HSV2'ye sahiptir.

Genital herpes için bir tedavi yoktur. Bununla birlikte, kullanılan bazı ilaçlar semptomların şiddetini ve başkalarına geçme şansını azaltabilir.

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#Herpes Simplex Virüsü#HSV#Uçuk

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