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Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı!

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#Beyin Tümörü#Herpes Virüsü#Doğum Sonrası Depresyonu
Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 16:28

Doğum yaptıktan sonra başlayan baş dönmelerini, annelik stresine veren 32 yaşındaki kadına doktorlar herpes virüsü kaptığını söylediler ancak yapılan taramalar genç kadının 4. evde beyin tümörü olduğunu ortaya çıkarı. Talihsiz anne teşhis konduktan 6 ay sonra hayatını kaybetti.

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İskoçya'da yaşayan 38 yaşındaki Alan Johnstone, 'İlk görüşte aşık oldum' dediği Anneka ile 18 yaşında tanıştı.Çift 2015 yılında evlendi ve 2018 yılında da şu anda 4 yaşında olan kızları Sienna dünyaya geldi.

Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı

DOĞUM SONRASI SENDROMLARDAN KAYNAKLANDIĞINI SANDILAR

Aile bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken o zamanlar 32 yaşında olan anne Anneka sık sık baş dönmeleri yaşamaya başladı. Ancak bunu yaşadığı heyecan, stres ve mutluluğa yordu.

Alan ve Anneka baş dönmelerinin sebebini 'baby brain' olarak adlandırılan doğum sonrası sendromlara bağlasa da, küçük bebeği kucağındayken annenin yere yıkılması çifti endişelendirdi ve acilen hastaneye gittiler.

Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı

DOKTORLAR 'HERPES SİMPLEKS VİRÜSÜ' DEDİ, ANTİBİYOTİK VERDİ

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Doktorlar yaptıkları ilk taramalar sonucu, Anneka'ya çoğunlukla dudaklarda uçuk ve ağız içinde yaralara neden olan Herpes Simpleks virüsü kaptığını söylediler ve antibiyotik vererek eve gönderdiler.

AGRESİF BİR BEYİN TÜMÖRÜ ÇIKTI

Ancak annenin durumu bir hafta içinde ağırlaştı, ayaklarını sürüyerek yürür hale gelince doktorlar bu kez MRI taraması yaptılar.

MRI sonuçları genç çiftin dünyasını başına yıktı. Anneka 4. evre agresif bir beyin tümöründen mustaripti.

Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı

KIZINI GÖRÜNCE YERE YIĞILDI

İskoçya'da tıp teknisyeni olarak çalışan Alan, korkunç haberi aldıktan sonra karısı ile beraber eve döndüklerini anlattı ve "Anneka kapıdan içeri girdiğinde ilk olarak kızımızı gördü ve görür görmez yere yığıldı. Tek istediği kızının büyümesini görebilmekti" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Karımın gözlerindeki korkuyu görebiliyordum. Ancak yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Teşhis konulduktan sonra sağlığı hızla bozuldu ve son bir kaç ayını hep hastanede geçirdi."

Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı

TEŞHİS KONULDUKTAN 6 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

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Diyetisyen olarak çalışan ve çevresindeki insanlar tarafından 'hayat dolu biri' olarak tanımlan Anneka aldığı teşhis sonrası hemen tedaviye alınsa da kurtarılamadı. Genç kadın teşhis konulduktan altı ay sonra 18 Kasım 2019'da hayatını kaybetti.

Doktorlar virüs deyip antibiyotik verdi, beyin tümörü çıktı

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Karısının ölümü sonrası teselliyi kızında bulan Alan BEYİN TÜMÖRÜ Vakfı'na para toplayabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. 68 bin dolara yakın para toplayan baba karısını kendinden alan hastalıkla ilgili farkındalık yaratmayı umuyor.

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#Beyin Tümörü#Herpes Virüsü#Doğum Sonrası Depresyonu

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