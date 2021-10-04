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‘Almanya’nın aktörleri olmamız lazım’

#Bundestag#Gökay Sofuoğlu#Almanya
‘Almanya’nın aktörleri olmamız lazım’

Türkiye kökenli 19 kişinin Bundestag’a (Almanya Federal Meclisi) girmeye hak kazandığı seçimlerin ardından Başbakan Angela Merkel sonrası Alman siyasetini değerlendiren Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, bugüne kadar ‘göz ardı edilen’ çifte vatandaşlık ve yerel seçimlerde oy verme gibi konularda ‘haksızlıkların giderilmesini umduğunu’ söyledi.

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Göçmen kökenli memur sayısının çok az olduğunu söyleyen Sofuoğlu, “Yeşiller dışında hiçbir partinin seçim programında göç yer bulmadı, genel söylemlerle geçiştirildi. Öte yandan bizim insanlarımızın da siyasete aktif katılımı gerekiyor. Almanya’nın parçasıysak, Almanya’nın aktörleri de olmamız lazım” dedi.

KATILIMA DÖNÜK ÇALIŞMALAR

Merkel siyasetinin Türkler dahil genel kabul gördüğünü söyleyen Sofuoğlu, “Merkel sonrası umarım katılıma yönelik çalışmalar artar” diye konuştu. Almanya Türk Toplumu, 5 Ekim’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da katılacağı etkinlik ile kuruluşunun 25’inci ve Almanya’ya işçi göçünün 60’ıncı yılı için program düzenleyecek.

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#Bundestag#Gökay Sofuoğlu#Almanya