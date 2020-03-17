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Dünya
İskender GÜNGÖR / KÖLN (DHA) - AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Almanya’dan Türkiye’ye dönüşler başladı

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Almanya’dan Türkiye’ye dönüşler başladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Corona Virüs tedbirleri kapsamında Avrupa'dan gelecek Türklerle ilgili yaptığı açıklamada 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini söylemişti. Bu kapsamda Almanya’da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye yolculuğu başladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip Corona Virüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.

Yurt dışı temsilciliklerine başvuran Türk vatandaşlarının bugün Almanya’daki hava limanlarından Türkiye’ye dönüşler başladı. Vatandaşların uçuşları, konsoloslukların 'Türkiye’ye dönüş yapmak isteyen yolcu listesi' adı altında hazırlanan listeye göre planlandı. Türkiye'ye dönüş için yapılacak uçuşların sadece Türk Hava Yolları (THY) ile yapılacağı belirtildi.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinden yapılacak uçuşlarda, yerel saatle öğleden sonra saat 14.05 ila 17.50 de iki uçağın yolcuları Türkiye’ye götüreceği kaydedildi. Aynı eyaletteki Köln kentinde bulunan Bonn Havaalanı’nda bir uçağın Türkiye’ye dönmek isteyen yolcuları taşıyacağı bildirildi. Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta da 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi. 

Öte yandan, bazı Türk vatandaşlarının Türkiye’ye dönüş yapmak istemedikleri açıklandı.

Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor.

Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Son dakika haberler... Avrupadan gelecek Türkler... Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu
Son dakika haberler... Avrupa'dan gelecek Türkler... Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar 3 bin 614 vatandaşımız başvurdu
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