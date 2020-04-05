Almanya'da giderek artmaya devam eden psikolojik açıdan erken emeklilik, oldukça ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Alman devletine de ciddi zararlar getiren bu durum her geçen yıl yükseliyor. Özellikle çarpıcı bilgiler arasında yaş ortalamasının giderek azalması olarak görülüyor.

Almanya'da Psikolojik Emeklilik Şartları Nelerdir?

Son yıllarda Almanya'da erken yaşta psikolojik sebeplerden dolayı emeklilik olma durumu yaşanmaya başladı. Bu konuda gerekli şart ve koşulları merak eden kişiler, bunları öğrenerek emekli olmaktadır.

- Bunu gerçekleştirmek için öncelikle ikamet edilen yerdeki sağlık kuruluşlarından, psikolojik açıdan gerekli testlerden geçilmesi gerekmektedir.

- Alınan test neticesinde rapor doğrultusunda başvuru yapılabilmektedir.

- Almanya'da psikolojik açıdan erken emeklilik için en az 5 yıl (60 ay) süreyle çalışmış olması ve sigorta primi ödenmiş olması gerekir.

- En az 63 yaş sınırını doldurmak gerekmektedir.

- Kadın için bu sınır 60 yaş olarak geçiyor.

Bu gibi unsurları ele almak suretiyle Almanya'da psikolojik açıdan farklı sebeplerden dolayı emekli olmak mümkün. Ancak bu tür sebep nedeniyle emekli olabilme konusunda bilgiler güncellenebilir. O yüzden sürekli olarak takip edilmeli; güncel şart ve koşullara ulaşılmalıdır.

Almanya'da Psikolojik Açıdan Erken Emeklilik Neden Arttı?

Almanya'da son 10 yıl içerisinde psikolojik sebeplerden dolayı erken emeklilik yaşayan kişi sayısı artmış durumda. Yaşı gelmeden kendi isteğiyle işi bırakan kişiler psikolojik açıdan belli başlı bazı nedenlerle bunu gerçekleştirmektedir.

- Depresyon,

- Panik atak,

- Tükenmişlik sendromu,

- Sosyal baskılar,

Bu gibi sebeplerin yanı sıra psikolojik ile beraber ayrıca fiziksel olarak da kendini iyi hissetmeyen kişiler emekli olmaktadır. Bu doğrultuda omurga ve kas ağrıları ilk sırada yer almaktadır. Aynı zamanda kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları da yine erken emekliliğe iten sebepler arasında yer alıyor.

Belli başlı bazı kriterler ele alınmak suretiyle şart ve koşullar üzerinden, Almanya'da erken emekli olunabilmektedir. Psikolojik açıdan yaşanan depresyon ve panik atak erken emekliliğin en önemli sebepleri arasında yer alıyor.