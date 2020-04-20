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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Almanya'da corona virüsten ölen Türk vatandaşlarının sayısı 87 oldu

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Almanya'da corona virüsten ölen Türk vatandaşlarının sayısı 87 oldu
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Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.

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