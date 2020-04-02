MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 931’e çıktı
GeriDünya Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 931’e çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA- Fotoğraf:REU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 09:31,Son Güncelleme:/

Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 931’e çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 931’e çıktı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 931’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 77 bin 981 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 77 bin 981 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 981’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 6 bin 173 kişide daha virüs tespit edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle