Almanya’da binler ırkçı partiye isyan etti: Biz buradayız bir yere gitmeyiz

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Almanya İçin Alternatif Partisi’nden (AFD) siyasetçilerin de aralarında bulunduğu aşırı sağcıların göçmenleri ülkeden zorla gönderme planlarının ifşa olmasının ardından, aşırı sağcı parti AfD’ye tepkiler giderek büyüyor. Aralarında Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz’un da bulunduğu göçmen kökenli SPD’li milletvekilleri ortak bir mektup kaleme alarak AfD’nin yasaklanmasını istedi. Açık mektuba imza atan 25 meclis üyesi arasında Federal Hükümetin Uyumdan Sorumlu Üyesi Reem Alabali-Radovan, milletvekili Macit Karaahmetoğlu ve Federal İçişleri Bakanlığı Parlamento Devlet Müsteşarı Mahmut Özdemir de yer alıyor. Milletvekillerinin ortak bildirisinde, “Birlikte duruyoruz, burada kalıyoruz ve kovulmayacağız!” denildi.

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‘SEYİRCİ KALAMAYIZ’

Karaahmetoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, göçmen geçmişi olan insanların, son gelişmelerden derinden etkilendiğine dikkat çekerken, birçok insanın güvenlikleri ve gelecekleri konusunda endişe duymaya başladığını kaydetti. “Nefret bir fikir değildir” diyen Karaahmetoğlu, “Bu nedenle, AfD’ye karşı mücadele toplumun her kesimi tarafından birlikte yürütülmeli. Bu gelişmelere seyirci kalmamalıyız. Bu nedenle bu bildiriye imza attım ve aşırı sağcı girişimlere karşı kararlı bir şekilde harekete geçilmesin gerektiğini düşünüyorum” dedi.

SÜREÇ BAŞLATILABİLİR

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de SWR radyosuna verdiği demeçte AfD’nin bir yasaklama prosedürünü mümkün gördüğünü belirtti. Almanya’da bir siyasi parti sadece Federal Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanabiliyor. Ancak bunun için Federal Meclis, Eyaletler Meclisi ya da Federal Hükümet’in Anayasa Mahkemesine başvurması gerekiyor.

“BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Sosyal Demokratlar, AfD’li politikacılar ve diğer aşırı sağcıların bir araya geldiği toplantıya ilişkin soruşturma bulgularının yanı sıra milyonlarca insanı ülkeden sınır dışı etme planlarının kendilerini “derinden etkilediğini” belirtti. Mektupta, “Özellikle de ailesinde göçmenlik geçmişi olan bizler, bu ülkenin güvenliği ve geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyoruz” denildi. 1950’li yıllardan itibaren göç almaya başlayan 83.2 milyon nüfuslu Almanya’da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor.

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MİLYONLARCA GÖÇMENİ GERİ YOLLAMA KUMPASI

Almanya’da Correctiv adlı internet sitesi, kasım ayında Berlin’in yakınlarındaki Postdam’da AfD’li siyasetçiler, Neonaziler ve zengin işadamlarının bir otelde gizli bir toplantıda bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Correctiv’in 10 Ocak’ta yayınladığı araştırmaya göre katılımcılar arasında AfD lideri Alice Weidel’in danışmanı Roland Hartwig de vardı. Toplantıda aşırı sağcılar, milyonlarca göçmenin zorla geri gönderilmesinin planlarını yaptılar. Organizatörler ve katılımcıları mektupla iletişim kuracak toplantı gizli kalacaktı, ancak söz konusu yazışmalar Correctiv’e sızınca skandal ortaya çıktı.