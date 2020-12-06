Almanya'da Azerbaycan'a destek mitingi

Alman Azerbaycan Medeniyet Evi tarafından tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen mitingde, Karabağ'da Gence, Terter ve Berdeki'de bulunan sivil yerleşimlerine Ermenilerce düzenlenen saldırılar protesto edildi.



Alman Azerbaycan Medeniyet Evi yöneticilerinden Altay Rüstamli, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta Ermenilerin cephede aciz kaldığını ve bunun acısını 94 sivili şehit ederek çıkarmaya çalıştığını ifade etti.



Rüstamli, Fransız Parlamentosunun Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ’ın "bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye eden kararı"nı skandal olarak niteleyerek, Fransa'nın tarafsızlığını yitirdiğini ve Minsk üçlüsündeki yerini kaybedeceğini söyledi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen düzenlenen gösteride, Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk ve Alman bayrakları da yer aldı.