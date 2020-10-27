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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

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Almanya'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi
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Almanya’nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba imha edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin yoğun nüfusa sahip bölgelerinden olan Ehrenfeld semtinde bulunan 500 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan ve aralarında aralarında Türklerin de bulunduğu 13 bin kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan 65 kişinin de olduğu belirtildi.

Bölgeden tahliye edilenler için Bundesliga takımlarından FC Köln'ün maçlarını oynadığı RheinEnergie Stadyumu'nda bir irtibat noktası kuruldu.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba imha edildi.

Almanya’da bazı yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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