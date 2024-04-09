Almanya sanık sandalyesinde

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Nikaragua, mahkemeden Berlin’in İsrail’e silah ve yardım sağlamasını engellemek için acil önlemler almasını talep etti.

Açılış konuşmasını Nikaragua’nın Hollanda Büyükelçisi Carlos Jose Arguello Gomez yaptı. Gomez, Filistin’de soykırım da dahil olmak üzere ciddi uluslararası hukuk ihlallerinin yaşandığını öne sürdü. Böyle bir durumda diğer devletlerin ‘soykırım suçunu işleyen faile yardım etme’ yönünde adım atmaktan kaçınmaları gerektiğini söyleyen Gomez, Berlin yönetiminin tüm devletlere dayattığı bu yükümlülüğü ihlal ettiğini belirtti. Tania von Uslar-Gleichen, Nikaragua’nın sunumunu “önyargılı” olarak nitelendirdi ve suçlamaları çürütmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Alman hukuk heyeti bugün sözlü savunma yapacak. Mahkeme, önümüzdeki günlerde davaya ilişkin kararını açıklayacak. Nikaragua’nın talep ettiği ihtiyati tedbirler kabaca şöyle:

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- Almanya, İsrail’e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalıdır. İsrail’e teslim edilmiş olan silahların kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir.

- Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır. BM Filistin Ajansı UNRWA’nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır.

Bilgi Notu: Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne göre Berlin, İsrail’in en büyük ikinci silah tedarikçisi. Silah ithalatının yüzde 30’unu Almanya’dan.