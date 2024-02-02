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Almanya haftada 4 gün çalışacak

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Çalışma#Avrupa
Almanya haftada 4 gün çalışacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:00

Almanya’da 45 şirket, 6 ay boyunca ‘haftada 4 gün çalışma’ sistemini test edecek. Denemenin sonunda, iki yerine üç gün süren hafta sonunun çalışanları daha üretken yapıp yapmayacağı analiz edilecek.

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Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, haftada 5 yerine 4 gün çalışma modelini denemeye başladı. 45 şirket ve kuruluş, şubattan itibaren altı ay boyunca haftada 4 gün çalışacak. Çalışanlar maaşlarının tamamını almaya devam edecek. 4 günlük çalışmadan yana olanlar, uygulamanın işçi verimliliğini artıracağını ve bunun sonucunda da ülkenin vasıflı işgücü açığını hafifletmeye yardımcı olacağını savunuyor. 5 gün yerine 4 gün çalışanların daha motive olduklarını ve dolayısıyla daha üretken olduklarını söylüyorlar. Bu modelin ayrıca, haftanın beş günü çalışmaya istekli olmayanları da işgücüne dahil olmaya ikna edeceğine inanılıyor.

HER SEKTÖRDE MÜMKÜN MÜ

Avrupa ülkelerinde 4 gün çalışma modeline yönelik yapılan araştırmaların birçoğu, çalışanların büyük bir çoğunluğunun daha az stresli ve daha üretken olduğunu ortaya koymuştu. Ancak hemşirelik, güvenlik hizmetleri veya ulaşım gibi alanlarda bu uygulamanın mümkün olup olmadığı tartışma konusu. Böyle bir düzenlemenin tüm sektörlerde aynı şekilde uygulanmasının,
ülkelerin rekabet gücüne zarar
verebileceği de düşünülüyor.

 

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#Almanya#Çalışma#Avrupa

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