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Alman istihbaratı ilanla ajan arıyor

Güncelleme Tarihi:

#BND#Alman#Berlin
Alman istihbaratı ilanla ajan arıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 07:00

BND’nin bir kampanya afişinde “Teröristleri arıyoruz. Onları bizimle bul” ifadesi kullanıldı.

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Alman dış istihbarat servisi BND, nitelikli işgücü açığını kapatmak için yeni bir kampanya başlattı. İstihbarat servisleri için alışılmadık bir yönteme başvuran BND, başkent Berlin ve Bonn’da başlayıp Münih başta olmak üzere diğer kentler için “Teröristleri arıyoruz. Onları bizimle bul” afişleri hazırladı.

Kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde ve sosyal medya reklamlarında casusluk filmlerinden tanınan gizemli görseller, animasyonlar, sözler ve müzikler kullanıldığı görülüyor. BND Başkanı Bruno Kahl, kampanyayla ilgili değerlendirmesinde nüfus yaşlanmasının teşkilatta eleman sıkıntısına neden olduğunu vurguladı. BND farklı eğitim seviyelerinden zanaatkârlıktan ajanlığa kadar uzanan 450 ayrı meslek dalında çalışan arıyor.

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#BND#Alman#Berlin

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