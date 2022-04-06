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Alman Cumhurbaşkanı: Putin ile normalleşme mümkün değil

#Alman Cumhurbaşkanı#Frank-Walter Steinmeier#Putin
Alman Cumhurbaşkanı: Putin ile normalleşme mümkün değil

Almanya’nın Rusya politikasında kendisinin de hata yaptığını itiraf eden Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i “sığınaktaki savaş çığırtkanı” olarak niteledi.

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Alman devlet televizyonları ARD ve ZDF’in yayınladığı “Sabah Magazini” programında açıklamalarda bulunan Steinmeier, “Bizim, ben de dahil, Putin’in emperyalist rüyası ve çılgınlığı yüzünden 2021 yılının sonunda ülkesinin politik, ekonomik ve ahlaki çöküşünü göze alacağını öngöremememiz yanlış bir değerlendirmeydi” diyerek hata yaptıkları itirafını yineledi.

Batı’nın Putin liderliğindeki Rusya ile yeniden normal ilişki kurmasının mümkün olmayacağını belirten Steinmeier, “Putin yönetimindeki bir Rusya eski normale geri dönemeyecektir” dedi.

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#Alman Cumhurbaşkanı#Frank-Walter Steinmeier#Putin

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