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Alman basınından dikkat çeken analiz: Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü

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#Türkiye#Almanya#Dünya
Alman basınından dikkat çeken analiz: Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 09:31

Türk İHA'larını mercek altına alan Alman FAZ itiraf gibi bir analize imza attı. 'Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Alman gazete ''Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü' dedi.

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Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları bu sefer Alman basının gündeminde.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dikkat çeken bir analize imza attı.

Alman gazete 'Türkiye tamamen insansız hava araçlarına güveniyor' başlığı ile yayınladığı analizde şu yoruma yer verildi;

'Batı'nın silah ihracatı yasaklarının etkisiyle Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü. En son model: Anka-3 hayalet drone.'

Alman basınından dikkat çeken analiz: Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü

Alman gazete bu yorum ile Türkiye'ye yönelik yasakların işe yaramadığını da itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anka-3 hayalet savaş drone'unun ilk uçuşunu bizzat duyurduğunu belirten FAZ yazıda şu ifadelere yer verdi;

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'Aralık ayı sonunda uçuşun videosunu ilk paylaşan Recep Tayyip Erdoğan, X platformunda uçağın ileri teknolojisiyle ülke savunmasına büyük katkı sağlayacağını yazmıştı. Drone, devlete ait silah şirketi TUSAŞ tarafından geliştirildi.'

Alman basınından dikkat çeken analiz: Türkiye bir insansız hava aracı gücüne dönüştü

ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Anka-3'ün sızdırılan tasarım görsellerinde tasarımı hakkında; V formunda olduğu, dikey ve yatay stabilatörünün olmadığı, dahili silah istasyonuna sahip olduğu ve bir adet turbofan motora sahip olduğu çıkarımı yapıldı.

Ayrıca edinilen bilgilere göre Anka-3'ün 7 tonluk kalkış ağırlığı olacak. ANKA-3 TİSU/MİUS için gemiye iniş kalkış kabiliyeti de öngörülmüş olduğundan hizmete girdiğinde sadece hava üslerinde değil, uçak gemisi/LHD gibi su üstü harp gemilerinde de görev yapabilecektir.

ANKA-3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Azami hız: 835 km/s
  • Servis irtifası: 40,000 ft
  • Yararlı Yük Ağırlığı: 1200 kg
  • Havada Kalış Süresi: 10 saat
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#Türkiye#Almanya#Dünya

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