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GeriDünya Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
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BAKÜ (AA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:31,Son Güncelleme:/

Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı

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Aliyev'den Erdoğan'a İdlib'deki şehitler için başsağlığı mesajı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, "aziz kardeşim" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk askerlerinin şehit olması haberini derin üzüntüyle karşıladım. Size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin."

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