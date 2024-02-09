Aliyev Karabağ’da tulum çıkardı

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Azerbaycan medyasının aktardığına göre, Aliyev, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez sandıkların kurulduğu Karabağ’da tulum çıkardı. Karabağ’ın çeşitli şehirlerinde toplam 26 sandık kurulmuş, 20 binden fazla seçmen oy kullanmıştı. Bölgeye geri dönüşler henüz artmadığı için buradaki seçmenlerin büyük çoğunluğunu asker ve devlet memurları oluşturuyor. Öte yandan Azerbaycan lideri Aliyev, dün seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan’da bulunan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve TBMM üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

‘BÜYÜK DÖNÜŞ PROGRAMI’

Aliyev, kabuldeki konuşmasında, seçimlerin ilk kez ülkenin her yerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde sandıkların kurulmasının Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığının altını çizdi. Aliyev, göçmenlerin bir kısmının Karabağ’daki eski yurtlarına geri döndüğünü, “Büyük Dönüş Programı” diye nitelendirdikleri sürecin ilk aşamasının 2026’da tamamlanacağını vurguladı.