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Aliyev Karabağ’da tulum çıkardı

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#Aliyev #Seçim#Karabağ
Aliyev Karabağ’da tulum çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

Azerbaycan’da önceki gün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini kesin olmayan ilk resmi sonuçlara göre yüzde 92 gibi rekor bir oyla kazanan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Karabağ’da yüzde 100’e yakın bir oy aldığı belirtildi.

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Azerbaycan medyasının aktardığına göre, Aliyev, 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtarıldıktan sonra ilk kez sandıkların kurulduğu Karabağ’da tulum çıkardı. Karabağ’ın çeşitli şehirlerinde toplam 26 sandık kurulmuş, 20 binden fazla seçmen oy kullanmıştı. Bölgeye geri dönüşler henüz artmadığı için buradaki seçmenlerin büyük çoğunluğunu asker ve devlet memurları oluşturuyor. Öte yandan Azerbaycan lideri Aliyev, dün seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan’da bulunan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve TBMM üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

‘BÜYÜK DÖNÜŞ PROGRAMI’

Aliyev, kabuldeki konuşmasında, seçimlerin ilk kez ülkenin her yerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde sandıkların kurulmasının Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığının altını çizdi. Aliyev, göçmenlerin bir kısmının Karabağ’daki eski yurtlarına geri döndüğünü, “Büyük Dönüş Programı” diye nitelendirdikleri sürecin ilk aşamasının 2026’da tamamlanacağını vurguladı.

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#Aliyev #Seçim#Karabağ

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