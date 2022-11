Aliyev duyurdu: “Paşinyan ile planlanan görüşme gerçekleşmeyecek”

Haberin Devamı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki ADA Üniversitesi’nde düzenlenen “Orta Koridor Boyunca: jeopolitik, güvenlik ve ekonomi” başlıklı uluslararası konferansa katıldı.



Konferansta soruları yanıtlayan Aliyev, Ermenistan ile planlanan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmenin 7 Aralık'ta Brüksel'de yapılması gerekiyordu. Ancak dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bana AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ofisinin kendisiyle temasa geçtiğini bildirdi. Ermenistan Başbakanı’nın bu toplantıya ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da katılması halinde katılabileceğini söylediler. Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN'IN TALEBİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ BOZMA GİRİŞİMİ"



Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bir röportajında Azerbaycan'ı eleştirdiğini ve gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu belirten Aliyev, “Daha sonra Fransa Senatosu'nun tamamen kabul edilemez ve hakaret edici malum yasa tasarısı kabul edildi. Fransa Ulusal Meclisi'nin Azerbaycan karşıtı bir yasa tasarısı daha kabul etmesi bekleniyor. Yasa tasarısının metninin Fransa ve Ermenistan tarafından birlikte hazırlanan, suçlamalar ve uydurmalarla dolu ön versiyonu Azerbaycan tarafında var. Fakat bizim sadece Bağlantısızlar Hareketi'nde değil, Avrupa'da da dostlarımız var. Dolayısıyla bu Azerbaycan karşıtı tasarı formaliteden başka bir şey değildir” dedi. Bütün bunlar dikkate alındığında Fransa'nın barış görüşmelerine katılamayacağının ortada olduğunu belirten Aliyev, “Bu onların hatası, bizim değil. Çünkü ne ABD ne de Rusya hiçbir zaman resmi düzeyde taraf olmamıştır. Bu, 7 Aralık görüşmesinin gerçekleşmeyeceği ve bizim diğer alternatifleri değerlendireceğimiz anlamına geliyor. Bakalım arabulucu rolünü kim üstlenecek ve bu hangi platformda gerçekleşecek. Paşinyan'ın Macron'un Brüksel görüşmesine katılma talebini, barış görüşmelerini bozma girişimi olarak görüyorum” diye konuştu.

"HER ZAMAN CEVAP VERDİK, VERECEĞİZ"



İran'ın üç Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Mahmud Ahmedinejad ve Hasan Ruhani ile çalıştığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Tüm bu yıllar boyunca bugünküne benzer bir durum hiç yaşanmadı. İran hiçbir zaman sınırımızda birkaç ay içinde iki askeri tatbikat yapmadı. Hiçbir zaman bu kadar Azerbaycan'a yönelik kin ve tehdit dolu açıklamalar yapılmamıştı. Biz Azerbaycan karşıtı her türlü açıklama ve eyleme her zaman cevap verdik ve vereceğiz. Bu nedenle İran sınırında, onlardan korkmadığımızı göstermek için askeri tatbikatlar yapmak zorunda kaldık. Biz yaşam tarzımızı, Azerbaycanlıları, aynı zamanda İran'da yaşayan Azerbaycanlıları korumak için elimizden geleni yapacağız. Onlar halkımızın bir parçası” dedi.

"İRAN'DA Azerbaycan DİLİNDE EĞİTİM VEREN OKUL YOK"



Azerbaycan'da 300’den fazla Rusça eğitim veren okul bulunduğunu dile getiren Aliyev, “Ayrıca Azerbaycan’da 10 okulda Gürcüce eğitim de veriliyor. Gürcistan'da 116 Azerice eğitim veren okul bulunmakta. İran'da Ermenice eğitim veren okullar var ama Azerice eğitim veren okul yok. Bu nasıl olabilir? Birileri bunun iç işlerine müdahale olduğunu söylerse, kesinlikle reddederiz. Azerbaycan'ın dış politikası gün gibi ortadadır. Biz hiçbir devletin iç işlerine karışmadık ve karışmayacağız. İran okullarında Azerice eğitim verilmesi konusunu gündeme getiriyoruz, çünkü aksi takdirde ana dillerini konuşan İranlı Azerbaycanlılar dilin edebi yönünü kaybeder ve Azerbaycan dili hane düzeyinde kalır" ifadelerini kullandı.