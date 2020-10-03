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AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Aliyev Twitter'dan duyurdu! Magadiz işgalden kurtuldu

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Son dakika haberi: Aliyev Twitter'dan duyurdu! Magadiz işgalden kurtuldu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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