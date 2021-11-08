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Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı Hasan Çengiç ebediyete uğurlanıyor

#Bosna Hersek#Hasan Çengiç#Dünya
Aliya İzetbegoviçin dava arkadaşı Hasan Çengiç ebediyete uğurlanıyor

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Hasan Çengiç'in cenaze töreni başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yapıldı.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, Çengiç'in Bosna Hersek'in milli kurtuluş mücadelesinin kahramanlarından biri olduğunu ifade ederek "Rahmetli İzetbegoviç ile birlikte Bosna Hersek'in büyük zulüm ve işgalden kurtulması için verdiği mücadele hepimizin gönüllerinde ve hafızalarındadır." dedi.

Çengiç'in her zaman Türkiye dostu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye'yi çok sevdiği için ölmeden birkaç gün evvel de Türkiye'de idi. Tabiri caizse hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Türkiye ile vedalaşmış oldu." diye konuştu.

Kurtulmuş, İzetbegoviç'in cenaze töreninde de bugünkü gibi yağmur yağdığını ifade ederek "Şimdi de onun yakın arkadaşlarından, cezaevi ve yol arkadaşı, Bosna Hersek'in ayağa kalkmasını sağlayan evlatlarından birisi Çengiç'i cenaze töreninde yağan yağmurla ebediyete uğurluyoruz." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de Çengiç'in cesur bir insan olduğunu söyleyerek "Bosna Hersek'in savunmasında hem ruhen hem fiziken mücadele etti. Her zaman Boşnak ulusal değerleri ve kimliğini koruyan bir adamı kaybettik." ifadelerini kullandı.

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Cenaze töreninin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı. Çengiç'in cenazesi, aile kabristanının bulunduğu Ocak kentinde defnedilecek.

Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Kurucu Başkanı Hasan Topaloğlu'dan oluşan heyet, Çengiç'in cenaze töreninde hazır bulundu.

HASAN ÇENGİÇ KİMDİR?

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından Çengiç dün 64 yaşında, kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisinin (SDA) kurucularından olan Çengiç, Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilmişti

Çengiç, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlenirken, savaşın hemen ardından Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakan Yardımcılığını yürütmüştü.

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Çengiç, Bosna Hersek İslam Birliğinde meclis başkanı olarak da görev yapmıştı.

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