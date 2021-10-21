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Alitalia hosteslerinden soyunarak protesto!

#İtalya#Alitalia İflas#Hostes
Alitalia hosteslerinden soyunarak protesto

İtalya'nın 75 yıllık havayolu firması Alitalia geçen hafta Cagliari-Roma tarifeli seferiyle faaliyetlerini sonlandırmıştı. Havacılık tarihinde bir devrin kapanışı olarak adlandırılan olayın ardından firmanın uçuş görevlileri Roma meydanında ilginç bir protesto gösterisine imza attı.

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16 Eylül 1946’da kurulan ve 1960’lara gelindiğinde Avrupa’nın önde gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli geriledi.

İtalya’da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia’yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.

Alitalia'nın AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı.

Alitalia’nın son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla yeni kurulan "ITA" ülkenin resmi havayolu firması oldu.

Alitalia’nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu.

Ancak protestolar şirket kapandıktan sonra da bitmedi. Onlarca eski Alitalia çalışanı uçuş görevlisi, İtalya'nın başkenti Roma'daki ünlü meydanda bir araya gelerek ilginç bir protesto eylemine imza attı.

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Alitalia hosteslerinden soyunarak protesto

Üzerlerinde şirket üniformalarıyla bir araya gelen hostesler meydanda toplandıktan sonra sessizce soyunmaya başladılar ve üzerlerinde sadece iç çamaşırları kalana kadar buna devam ettiler.

50 civarı eski çalışan meydanda toplanıp şirket logolu çantalarını ellerinden bıraktılar ve topuklu ayakkabıları da dahil tüm kıyafetlerini çıkararak iç çamaşıları ve çıplak ayaklarıyla 5 dakika sessizce beklediler. Daha sonra ise çıkardıkları kıyafetleri toplayarak hepsi birden "Hepimiz Alitalia’yız" diye bağırdılar.

Bu kısa süren ancak ses getiren eylemin sebebi ise Alitalia’nın ekipmanlarıyla uçuşları devam ettirecek olan yeni kurulan hava yolu firması ITA'nın, işsiz kalan 10 bin Alitalia çalışanın sadece 3 binini işe alması. Üstelik de kendi çalışanlarından daha az maaş vererek.

İtalya'daki sendikalar şu anda ITA ile görüşme halinde ve işsiz kalan Alitalia çalışanlarının işsizlik maaşı süresinin 5 yıla uzatılmasını talep ediyorlar.

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