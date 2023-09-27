Alaska Üçgeni... 20 bin kişi kayboldu

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ABD’nin Alaska eyaletindeki Juneau ve Anchorage şehirleri ile Barrow kasabası arasındaki üçgen şeklindeki bölge, 1972’de yaşanan uçak kazasının ardından tuhaf komplo teorileriyle gündeme gelmeye başladı. ABD’li siyasetçileri taşıyan küçük yolcu uçağı, Ekim 1972’de o bölgede kayboldu. Günlerce devam eden arama çalışmalarında uçağın en ufak bir izine dahi rastlanmadı. Kaybolan uçağa dair soruşturmaların sonuçsuz kalmasının ardından ‘Alaska Üçgeni’yle ilgili şehir efsaneleri yayılmaya başladı.

UÇUK TEORİLER

1986’da bir Japon havayolları pilotunun bölgede üç UFO gördüğünü bildirmesiyle beraber, Alaska Üçgeni’ndeki kaybolmalar dünya dışı varlıklarla ilişkilendirildi. Başka bir teori ise bölgede manyetik düzensizliklere yol açan “devasa enerji girdapları” bulunduğu yönünde. Son olarak, yerel halk bölgede insanlara saldıran ‘Sasquatch’ (kocaayak) isimli devasa bir canavar bulunduğunu öne sürdü. Bilim insanları ise yaşananları coğrafi faktörlerle açıklıyor. Uzmanlar, yıl boyu yoğun kar yağışı alan bölgede uçakların görüş mesafelerinin düşmesinin, yürüyüşe çıkan insanların vahşi hayvan saldırısına uğrayarak ya da karın örttüğü çukurlara düşerek kaybolmalarının çok olası olduğunu belirtiyorlar.

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