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Akılalmaz olay! Bağışıklık kazanmak için koronaya yakalandı, hayatını kaybetti

#Hana Horka#Çekya#Koronavirüs
Akılalmaz olay Bağışıklık kazanmak için koronaya yakalandı, hayatını kaybetti

Çekya’da 57 yaşındaki halk müziği şarkıcısı Hana Horka, bazı kısıtlamalardan muaf olmak amacıyla bilerek korona virüse yakalandıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu, ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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Çekya'da ünlü müzik gruplarından Asonance'in solisti Hana Horka, korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalardan muaf olabilmek için eşi ve oğlunun virüse yakalandığı dönemde kendisine bilerek korona virüs bulaştırdıktan sonra sosyal medya hesabından iyileştiğini duyurdu. Horka geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımında, “Delta mutasyonundan kurtuldum. Çok renkliydi. Yaşasın, artık saunam var, sosyal hayatım var, yüzebileceğim. Yani tiyatro, sauna, konser ve biraz da deniz olacak hayatımda. Hepinize güzel günler dilerim. Hayat benim ve senin için burada" ifadelerini kullandı.

Ancak şarkıcı Hana Horka, paylaşımından 2 gün sonra, salı günü hayatını kaybetti. Annesinin ölümüne ilişkin açıklama yapan Jan Rek, “Annem 5 gündür hastaydı. Onun kendisine korona virüs bulaştırdığını ilk başta anlamamıştım. Çünkü kendisini izole etmemişti. Sonradan öğrendim ki babam ve ben virüse yakalandığımızda o da isteyerek virüse yakalanmış. İlk başta bir PCR test yaptırdı ve sonucu negatif çıktı. Sonra hastalandığını anladı ve ikinci bir test yaptırdı, pozitif çıktı. Babam ve ben aşı olduk, hastalığı hafif atlattık. Sadece 3 gün sürdü. Ancak annem aşı olmak istemiyordu. Annemin hastalığı 5 gün sürdü. Kendini iyi hissetmiyordu. Son gün sabah uyandı, üstünü değiştirip yürüyüşe çıktı. Eve geldiğinde sırtının ağrıdığını söyledi. Uzanmasını söyledik ve görünüşe göre 10 dakika içinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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Rek, annesinin aşı yaptırmamasına rağmen aşılarla ilgili komplo teorilerine inanmadığını vurgulayarak, "Görüşü, aşı olmaktansa korona virüse yakalanma fikrinin daha iyi olduğuydu" dedi.

ÜLKEDEKİ COVİD-19 KISITLAMALARI

Çekya'da sinemalar, barlar ve kafeler de dahil olmak üzere birçok sosyal ve kültürel alana girebilmek için aşı yaptırmak veya yakın zamanda Covid-19'u geçirmiş olmak gerekiyor. Ülkedeki Otevreme Cesko ve Chcil PES hareketi belli aralıklarla aşıya ve korona virüs önlemlerine karşı gösteriler düzenliyor. Hareketlerin destekçileri virüsün insanlara doğal yollardan bulaşması gerektiğini, aşının insan vücuduna zararlı olduğunu ve önlem adı altında uygulanan kısıtlamaların kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu savunuyor.

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REKOR VAKA KAYDEDİLDİ

Geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayısında yaklaşık 16 binlik artış görülen Çekya’da en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 28 bin 469 yeni korona virüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 684'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 937'ye ulaştı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Çekya'da halkın yaklaşık yüzde 63'ü korona virüse karşı tamamen aşılandı.

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#Hana Horka#Çekya#Koronavirüs

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