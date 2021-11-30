Akılalmaz görüntü basına sızdı: 100 milyonluk F-35 suya böyle gömüldü!

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İngiliz Donanması'na ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisi (RAF) ve beraberindeki F-35 savaş jeti rutin bir tatbikat için Akdeniz'de, Mısır açıklarında bulunuyordu.

Geminin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve önce sosyal medyaya oradan da basına sızan 16 saniyelik bir video kaydıysa bu rutin tatbikatta yaşanan akılalmaz olayı manşetlere taşıdı.

100 milyon Sterlin (130 milyon dolar) değerindeki F-35 jeti, kalkışa hazırlanırken Akdeniz'e çakıldı ve bir anda suya gömüldü. Savaş uçağını kullanan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak ölümden son anda kurtuldu.

Donanma tarafından gerçek olduğu kabul edilen görüntünün 17 Kasım'da çekildiği açıklandı. Görüntüde bir F-35'in uçak gemisinin kalkış bölümünden hızlanarak ilerlemeye başladığı ancak havalanamadan suya gömüldüğü açıkça görülüyor.

Donanmaya ait ekipler hafif yaralanan uçağın pilotunu helikopterle kurtardı ancak uluslararası sulara düşen uçağın tam konumu henüz tespit edilemedi.

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Suya gömülen F-35'in içinde ise 'çok gizli' olarak sınıflandırılmış radar ve sensor ekipmanları olduğu iddia ediliyor.

Bu çok gizli ve maliyetli ekipmanların hepsi şu an Akdeniz'in sularına gömülmüş durumda.

Uzmanlar dünya gündemine taşınan kazanın F-35'in motor kapağının yanlışlıkla çıkması nedeniyle kaynaklandığı yönünde yorumlar yaptı ancak şimdiye kadar resmi makamlardan bir açıklama yapılmış değil. BBC'de yer alan habere göre video kaydında uçağın hız kazanmak yerine rampaya doğru yavaşladığına ve denize doğru devrildiğine dikkat çekiliyor.

Öte yandan sulara gömülen F-35'in Rusya'yı harekete geçirdiği korkusu da büyüyor. Dünyanın en pahalı uçakları arasında gösterilen son model özel donanımlı F-35'in bulunması için zamana karşı bir yarış veriliyor. İngilizler ve ABD'lilerin korkusu, Rusya'nın yeni nesil jete kendilerinden önce ulaşması.

İngiliz medyası, Rus savaş uçaklarının Akdeniz semalarında göründüğünü ve F-35 enkazının izini sürdüğünü iddia ediyor. Üstelik Rus denizaltılarının da bölgede olduğu bilgisi veriliyor.

İngiltere, müttefiki ABD'den uçağın Akdeniz'in dibinden yüzeye çıkarılabilmesi için yardım istedi. Times'a konuşan bir yetkili, "Birkaç ülke, bu derinlikten bir uçağı çıkarma kapasitesine sahip" dedi.