Akar’dan S-400 yorumu: Makul çözüm bulunur

Önceki gün ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “makul ve mantıklı bir çözümün her zaman mümkün olduğunu” söyledi.

AÇIK, YAPICI, OLUMLU

Dün, NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE) açılışı sırasında, “açık, yapıcı ve olumlu” olarak nitelediği görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Akar, Rusya’dan S-400 alımının gizli saklı bir iş olmadığını anlatarak, “Muhataplarımızın bu konuda teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu da defalarca belirttik. Görüşmelerde açık ve şeffaf davranıyoruz. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün” dedi. “Türkiye’nin NATO’ya katkısı ve NATO’nun Türkiye ile işbirliği, F-35’lerden, S-400’lerden çok daha derin ve kapsamlıdır” diye konuşan Akar, zamanında ABD ve Avrupa’dan benzer sistemler almak için girişimde bulunduklarını ancak “çeşitli nedenlerle bunun mümkün olmadığını” hatırlattı. Sorunun çözümü için yürütülen temaslara değinen Akar, “Devlet başkanlarımızın verecekleri kararlara göre gerekli çalışmaları yerine getireceğiz” diye konuştu.



ÇÖZÜM ARAYIŞI

Biden ve Erdoğan’ın Brüksel’de yapacağı görüşmenin hazırlığı için mayıs ayı sonunda Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, çözüm için Washington’ın alternatifler sunduğunu söylemişti. “S-400’leri almak, NATO ittifakında sorunlar yaratıyor” diyen Amerikalı yetkili, “Alternatifler sunduk, yaptırımların kalkması için tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu adımların nasıl atılacağını da görüştük, bu Türkiye’nin kararı olacak” demişti.

LİBYA’YA ÜST DÜZEY ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Libya’yı ziyaret edecek. Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak. Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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