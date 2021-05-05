Akar’dan ‘Çekilin’ çağrılarına yanıt: Libya’daki varlığımız haklarımız için hayati

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala ile birlikte Libya’ya giden Milli Savunma Bakanı Akar, bu ülkede görev yapan Türk askerlerine hitap etti. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Akar, Türk askerinin Libya’dan çıkmasını isteyen çevrelere karşı şu mesajları verdi:

‘OBJEKTİF OLSUNLAR’

“Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan’ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Türkiye’nin Libya’daki varlığı Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm komşularımızın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ancak hakkımızı çiğnetmeyiz. Hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Bunu herkes idrak etmeli. Komşularımızla ilgili konularda üçüncü tarafların objektif olmalarını bekliyorum. Konulara, makul ve mantıklı yaklaşmalarını bekliyorum. Herhangi bir şekilde Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin AB ile problem, ABD ile problem şekline dönüştürmemesini kendilerine söylüyorum. Sonuç olarak, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz.”

‘KARA GÜN DOSTUYUZ’

Türkiye’nin toprak bütünlüğü korunmuş tek Libya’dan yana olduğunu yineleyen Akar, şunları söyledi: “2020’ye kadar Libya’da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Libya’nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen gayreti gösterdik. Önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar.”

KIBRIS’TA TEK ÇÖZÜM

Kıbrıs’ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu belirten Akar, Kıbrıs’ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu vurguladı. Akar, “Biz barış, huzur, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Buna karşılık maalesef Yunanistan tarafında devamlı tahrik, kriz çıkartma, saygısızlık ve tehdit dili var” dedi.

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