Akar ve komutanlar Libya’ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte dün Libya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin amacının Libya’da bulunan Türk askerinin yeni yılını kutlamak ve moral vermek olduğu öğrenildi. Ziyaretin, gayrimeşru silahlı güçlerin komutanı Halife Hafter’in bu ülkede bulunan Türk askerlerine yönelik tehdidinin hemen arkasından gelmesi dikkat çekti.

MEHMETÇİK’E MORAL

Libya’da Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya geldi.

LİBYA LİBYALILARINDIR

Bakan Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmak üzere tüm Türkiye’nin selamını getirdiklerini ifade ederek Libya’nın güven, huzur içinde nice bağımsızlık günleri kutlaması temennisinde bulundu. Akar, “Siz burada ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye’de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz” diye konuştu.



Daha sonra Tacura Polis Eğitim Merkezini ziyaret eden ve burada Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya gelen Akar, “Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek” diye konuştu. İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Hulusi Akar ve Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ayrıca Libya Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenine katıldı. Libya’yı son olarak geçtiğimiz ağustos ayında ziyaret eden Akar, Türkiye’nin ‘Libya Libyalılarındır’ anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmiş, BM tarafından tanınan meşru hükümetle iş birliğinin devam edeceği mesajını vermişti.

TÜRK ASKERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Libya, 24 Aralık’ta bağımsızlığının 69’uncu yılını kutlamıştı. Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi’nin törenine katılan gayrimeşru silahlı güçlerin komutanı Halife Hafter, Türk askerine yönelik tehdit açıklamalarında bulunmuştu. Hafter, “Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum” demişti. Trablus merkezli hükümetin Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ise Hafter’in ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesine izin vermeyeceklerini ifade etmişti.