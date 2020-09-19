Akar İngiliz basınına konuştu: Hayal gören Macron’un kendisi

Savunma Bakanı Akar, İngiliz Channel 4 televizyonuna son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon araştırmalarına yönelik, Türkiye’nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını ifade eden Akar, “Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis’de de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı, programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret” ifadelerini kullandı.

‘HAKKIMIZI KORUYORUZ’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarına ilişkin ise Akar, Türkiye’nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini bildirdi. Bununla birlikte Türkiye’nin hak ve hukukunu da kullanmaya devam edeceğini belirten Akar, şunları söyledi: “Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için birtakım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de kendisine bir rol kapmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği arttırmaktan başka bir şeye yaramıyor. Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği’nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım. Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron’un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon’un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz.” Emmanuel Macron

‘ADALAR SİLAHLANDIRILDI’

Türkiye’nin Akdeniz’e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğuna vurgu yapan Akar, Yunanistan’ın Ege’de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını aktardı. Bunların arasında Meis’in de bulunduğunu ifade eden Akar, “Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir” dedi.