Akar ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü

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Telefon görüşmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı ve iki ülke arasında askeri alanda S-400 hava savunma sistemi dahil birçok ortak projenin de ele alındığı yüz yüze görüşmeden sonra yapılması dikkat çekti. Akar ve ABD’li mevkidaşının görüşmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VURGUSU

Açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 1 Ekim 2021’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, daha yakın işbirliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurgulamışlardır” denildi.