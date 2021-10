Ağzını bile açmadan 114 milyon takipçiye ulaşan adam! Khaby Lame'nin sırrı ne?

Haberin Devamı

İtalya geçtiğimiz yıl başlarında Covid karantinasına girmeden önce Khabane Lame, ülkenin kuzeyinde Torino şehri yakınlarında bir fabrikada çalışıyordu. Karantina başladı, fabrika kapandı ve Lame bir anda işsiz kaldı. Artık zamanını ailesinin Chivasso'daki evinde üç kardeşiyle birlikte geçiriyor, bir yandan da başka bir iş bulmaya çalışıyordu.

Günlerden bir gün internette dolanırken TikTok uygulamasını indirip kendine "Khaby Lame" kullanıcı adıyla bir hesap açtı ve hayatı o andan itibaren hiç beklemediği bir biçimde değişmeye başladı.

TikTok'ın tüm taze kullanıcıları gibi o da paylaşımlarına klasik içeriklerle başladı. Çeşitli şarkılar eşliğinde dans ediyor, bilgisayar oyunları oynuyor, komedi videoları çekip kanalına yüklüyordu.

Bu yılın başlarında takipçilerine farklı bir şey sunmaya karar verdi ve sosyal medya platformlarında sık sık karşımıza çıkan yaşam kolaylaştırma videolarıyla dalga geçen içerikler üretmeye başladı. Videolarında "Bakın böyle yaparsanız çok kolay" tavsiyelerini izleyip omuz silkerek ya da gözlerini devirerek tepki gösteriyordu.

Bu tepkileriyle izleyenlerin bam teline dokunmuş olacak ki kanalı hızla yükselişe geçti.

AĞZINI AÇIP BİR KELİME BİLE ETMEDİ

Lame, bugün TikTok'taki en popüler erkek kullanıcı. Tüm kullanıcılar listesinde ise ikinci sırada. Önünde sadece sık sık ablası Dixie'yle birlikte dans videoları paylaşan Charli D'Amelio isimli California'lı genç kız bulunuyor.

Üstelik 21 yaşındaki Lame bunu ağzını açıp bir kelime bile söylemeden yaptı. Oldukça gürültülü bir platform olan TikTok'ta Lame, sessizliğiyle bir fark yarattı.

Lame, geçtiğimiz günlerde CNN'e yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada sık sık karşıma çıkan bu videolara biraz basitlik katmak istedim. Kendi videolarımın fikri bu şekilde oraya çıktı" dedi ve ekledi: "Videolarda kullandığım jestler tesadüfen ortaya çıktı ama sessizlik için aynı şeyi söyleyemem. Mümkün olduğunca çok fazla insana ulaşabilmek için bir yol arıyordum ve en iyi yol konuşmamaktı."

MUZU ELLE SOYMAK VARKEN SATIR NİYE?

Aslen Senegalli olan Lame, anlamlı bir yüze sahip, ince uzun boylu genç bir adam. Videolarının çoğunda sıradan işleri aşırı karmaşık hale getiren insanların videolarıyla dalga geçip aynı işi yapmanın daha mantıklı ve basit yolunu gösteriyor. Örneğin videolardan birinde muzu satırla soymaya çalışan bir kişiye karşı Lame, elleriyle kolayca soyduğu muzu gösteriyor. Bir başka videoda kadının birinin dişleriyle haşır huşur soyduğu salatalığa alternatif olarak Lame bir sebze soyucu kullanılmasını öneriyor.

Lame'nin tepkileri internet aleminde kısaca SMH yani 'shaking my head' (kafamı sallıyorum) olarak özetleniyor. Lame muzu eliyle soyduktan ya da içeceğini açacakla açtıktan sonra avuçlarını açıp "E ama yani" der gibi kameraya bakıyor. Zaman zaman bu imza harekete bir göz devirme ya da kafa sallama da eşlik ediyor.

SÖZSÜZ OLMASI EN BÜYÜK AVANTAJI

Bu sessiz ama çok şey anlatan tepkiler sayesinde Lame, kısa süre içinde sosyal medyanın en iyi tanınan içerik yaratıcılarından biri haline geldi.

Lame bu durumu, "Belki de yüz ifadelerim insanlara komik geliyor, onları güldürüyor. Bu basitlik insanların gülmesini sağlıyor ve ben buna bayılıyorum" sözleriyle açıkladı.

Lame'nin videolarını CNN için değerlendiren pazarlama uzmanı Christina Ferraz ise sözsüz iletişimin dil engelini kurmakta ve kültürler üstü bağlar kurmakta ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Houston merkezli pazarlama şirketi Thirty6five'ın kurucusu olan Ferraz, "Görülmek ya da anlaşılmak için konuşmaya ihtiyacınız yok. Lame'nin yaşadığı çileden çıkma haliyle ilişki kurabiliyoruz, bu hisler evrensel" yorumunu yaptı.

CZN BURAK'A DA 'TEPKİ' GÖSTERDİ

Lame'nin ifadesiz espri anlayışı dünyanın her yerinden milyonlarca insanın ilgisini çekti. Hayranları Lame'ye sık sık basit işleri gereksiz yere karmaşıklaştırdıkları anların videolarını yolluyor.

Lame bu ilgiyi de "Sorunları çözenin ben olduğumu biliyorlar. Bu nedenle beni etiketleyip 'Khaby, sıra sende, çöz bu sorunu çünkü sana ihtiyacımız var' diyorlar" sözleriyle açıkladı.

Türkiye'de de çok sayıda hayranı bulunan Lame eylül ayı başında ülkemize geldi ve TikTok fenomeni şef "CZN Burak" ya da tam adıyla Burak Özdemir ile birlikte videolar çekti. Örneğin bir videoda Özdemir'in gözlerini kısıp gülümseyerek soğan doğramasına tepki gösteren Lame, soğanı ortadan ikiye kesip "Bu iş böyle yapılır" hareketiyle izleyicilere gösteriyordu.

Lame, videolarının yanı sıra meme'ler halinde de sık sık karşımıza çıkıyor. ('Miim' diye okunan 'meme'ler kısaca internet kullanıcıları tarafından üretilip paylaşılan esprili görsel, video, metin gibi içerikler şeklinde tanımlanıyor.) Sosyal medya kullanıcıları birçok farklı olayda Lame'nin yüzünün fotoğraf ya da GIF'lerini hislerini aktarmak için bir araç olarak kullanıyor.

ORGANİK, DOĞAL, BASİT…

Birçok başka sosyal medya yıldızıyla kıyaslandığında, Lame'nin videolarında o aşırı uğraşılmış havanın olmadığını söylemek de mümkün. Ferraz'a göre, içeriklerin oldukça organik bir havası var. Basit hareketler ve üzerinde oynanmamış görüntüler, Lame'nin hakiki olduğu hissini kuvvetlendiriyor ve hayatı basitleştirme mesajının altını çiziyor.

Ferraz, Lame'nin içeriklerinin insanlarda karşılık bulmasının bir diğer nedeni olarak da tüm dünyanın karantina nedeniyle evlerine kapandığı bir dönemde ün kazanmış olmasını gösteriyor.

Ferraz, bu durumu "İnsanlar hem içinde bulundukları koşullardan kaçmak hem de bir bağ kurmak için sosyal medyada dolaşıyorlardı" sözleriyle açıkladı ve ekledi: "Sözlü iletişimin olmaması izleyicinin sadece hareketlere odaklanabilmesine izin veriyor. Gerçekten yaptığı veya ifade ettiği şey dışında hiçbir anlam çıkarmak söz konusu değil."

Ferraz, Lame'nin videolarının "hayatı ne sıklıkla gereğinden fazla zor ya da karmaşık hale getirdiğimizi" ortaya koyduğunu da belirterek, "Bence çoğu insan işlerin basit kalmasını tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

HER GÜN 200 BİN YENİ TAKİPÇİ

Lame şu an TikTok'ın takipçi sayısı en hızla artan içerik üreticilerinden biri. Günde ortalama 200 bin yeni takipçi kazanıyor ve sosyal medya analizleri yapan Social Blade'in verilerine göre, platformun en popüler ismi Charli D'Amelio'yu geçmesine de çok az kaldı.

Ancak Lame, video paylaşmaya başlamasının sebebinin popülerlik merakı olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"TikTok'ta birinci olmuşum, ikinci olmuşum, dördüncü olmuşum umurumda değil. Ben video çekmeye başladım çünkü insanları karantina döneminde güldürmek istedim. Videoları yapmaya devam ederken de aynı hedefle hareket ediyorum. Başardığım şeylerden ötürü mutluyum ama onlar benim önceliklerim değil."

1 YAŞINDAN BERİ İTALYA'DA YAŞIYOR

Tıpkı şu anki takipçi kitlesi gibi, Lame'nin kökenleri de birden fazla kıtaya yayılmış durumda.

Senegal'de doğan Lame, 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İtalya'ya taşındı. Hayatının önemli bir kısmını devletin sağladığı konutlarda geçiren Lame, bu sayede ırkçılığa karşı korunduğunu ve İtalya'nın ötesindeki dünyayı da tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Lame, "O binalarda her etnik gruptan insan vardı, o nedenle birbirimizi çok fazla koruyorduk. Irkçılık asla bir mesele olmadı" diye konuştu.

Henüz İtalya vatandaşı olmasa da Lame akıcı bir biçimde İtalyanca konuşuyor ve bu ülkeyi memleketi olarak gördüğünü söylüyor. Bununla birlikte vatandaşlık başvurusu da yapmış ve sonucunu bekliyor. Bunun nedenini de Senegal pasaportuyla ABD'ye ve diğer ülkelere seyahat etmekte zorlanması olarak açıklıyor.

EN BÜYÜK HARCAMASI IPHONE 12

Ancak yaşadığı seyahat zorluğunun ünlenmesinin önünde bir engel teşkil ettiğini söylemek mümkün değil.

Instagram'da da 47 milyon takipçisi olan Lame'nin popülerliği önünde birçok kapının açılmasını da sağladı. Netflix, İtalyan gıda üreticisi Barilla ve Hindistan fantezi spor platform Dream11 gibi birçok çokuluslu şirket, Lame ile iş birliklerine adım attı. Lame, CNN'e yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde henüz açıklayamadığı birçok başka marka iş birliği ile de gündemde olacağını belirtti.

Lame bu ortaklıklardan ne kadar para kazandığını açıklamadı ancak büyük sosyal medya yıldızlarının içeriklerinden her yıl milyonlarca dolar kazandığı biliniyor.

Lame, ünlü olduğundan bu yana yaptığı en büyük harcamanın bir iPhone 12 satın almak olduğunu, bunun sebebinin de videolarının kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi ve ekledi: "Çok çılgın harcamalar yapmıyorum."

Ancak şu anki Lame'nin 18 ay önce ailesiyle yaşayan işsiz gençle aynı hayatı yaşadığını söylemek de mümkün değil.

WILL SMITH'LE FİLM ÇEKMEK İSTİYOR

Anne ve babasının başarısından ötürü gururlu olduğunu belirten Lame, "Tıpkı dünyanın geri kalanı gibi onlar için de beklenmedik bir durumdu. Benim ünlü olduğumu çok geç kavradılar. Tabii ben de öyle. İnsan yaşarken anlayamıyor" dedi.

Lame şöyle devam etti: "Ben çocukken büyüyünce ne olmamı istediklerine dair kesin bir fikirleri yoktu. Onlar için önemli olan mutlu olmam ve iyi bir iş sahibi olmamdı."

Bugün Lame menajeriyle birlikte Milano'da yaşıyor. Paylaşımlarını beğenenler arasında idolü aktör Will Smith de bulunuyor.

Lame'nin nihai hedefi de TikTok'tan sinemaya uzanan birçok başka yıldızın yaptığını yapmak ve Smith'le aynı projede yer almak. O güne kadar ise Lame çok şey anlatan sessizliğiyle izleyenleri güldürmeye devam edecek.

CNN'de yayımlanan "He's the most popular man on TikTok. And he doesn't say a word" başlıklı haberden derlenmiştir.