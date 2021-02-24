MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
GeriDünya Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrin'de bombalı terör saldırısı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’de bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilirken, çevrede maddi zarar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi