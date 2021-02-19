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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 823 bin 763'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 361 bin 321'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 100 bin 469'a çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Nijerya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kıtada Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.

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