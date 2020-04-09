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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 18:20,Son Güncelleme:/

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı

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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 500'ü aştı
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Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 500'ü aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde salgın nedeniyle toplam 535 kişi öldü ve virüse yakalanan 1096 kişi iyileşti.

Lesotho ve Komor Adaları’nda henüz vaka bildirilmezken Gine, Cibuti, Ruanda, Madagaskar, Uganda, Eritre, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Mozambik, Namibya, Eswatini, Çad, Sierra Leone, Burundi, Güney Sudan, Sao Tome ve Principe'te henüz herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika, Cezayir, Mısır ve Fas’ta 1000'in üzerinde vaka tespit edildi. Güney Sudan, Burundi, Sao Tome, Gambia, Moritanya, Sierra Leone, Cape Verde ve Malavi’de virüs bulaşan kişi sayısı 10’un altında kaldı.

Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülkeler Kuzey Afrika’da yer alırken Cezayir’de 205, Mısır’da 103, Fas’ta 96, Tunus’ta 24 kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da önlemler kapsamında şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapattı, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.

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