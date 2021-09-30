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Afrika'da 15 ülke Kovid-19 aşılama hedefine ulaştı

#Afrika#KORONAVİRÜS#Aşı
Afrikada 15 ülke Kovid-19 aşılama hedefine ulaştı

Afrika'da 15 ülkenin yeni tip koronavirüse karşı aşılama hedefine ulaştığı bildirildi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Bağışıklama ve Aşı Geliştirme Programı Koordinatörü Dr. Richard Mihigo, Seyşeller ve Morityus nüfusunun yüzde 60'ının aşılandığını açıkladı.

Kıtadaki 54 ülkeden 15'inde Kovid-19 aşılama hedefine ulaşıldığı bilgisini paylaşan Mihigo, söz konusu ülkelerin nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılandığını kaydetti.

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Mihigo, dünya genelinde her ülkenin 30 Eylül'e kadar nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılaması gerektiğini kaydetti.

Seyşeller nüfusunun yüzde 60'ını Kovid-19'a karşı aşılarken Fas yüzde 48'ini, Tunus, Komorlar ve Cape Verde ise yüzde 20'sini aşıladı.

Mihigo, aşılama hedefine ulaşan ülkelerin daha çok küçük nüfusa sahip ada ülkeleri olduklarına dikkati çekti.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 349 bin 827'ye yükseldi.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 606 olurken iyileşenlerin sayısı 7 milyon 639 bin 422 olarak kaydedildi.

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#Afrika#KORONAVİRÜS#Aşı