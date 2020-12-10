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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak

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Afrika ülkeleri Kovid-19 aşılarını 2021'de alacak
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Afrika ülkelerinin, Kovid-19 aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebilecekleri bildirildi.

Afrika Birliği'nin özel elçisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğü adayı Ngozi Okonjo-Iweala ile Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, başkent Abuja'da basına kapalı görüştü.

Okonjo-Iweala, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına 2021 Ocak sonu itibarıyla erişebileceklerini belirtti.

"DÜNYA'DA BİR KİŞİDE KOVİD-19 VİRÜSÜ OLSA BİLE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Okonjo-Iweala, "Dünya'da bir kişide Kovid-19 virüsü olsa bile hiç kimse güvende değildir. İşte bu yüzden daha fakir ülkeler ile Nijerya gibi düşük-orta gelirli ülkeler bunu (Kovid-19 aşısı) olabildiğince çabuk almalı." değerlendirmesini yaptı.

Kıtada, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağını kaydeden Okonjo-Iweala, daha sonra önceliğin yaşlılar ve kronik hastalar olacağını ifade etti.

Okonjo-Iweala, Kovid-19 aşılarının, yoksul ve gelişmekte olan ülkelere hızlı ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu ve uluslararası toplumunun iş birliği içinde olduğunu söyledi.

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