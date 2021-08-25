Afganistan’ı 12’ler konseyi yönetecek

Kabil’deki Rus diplomatik çevrelere dayanılarak verilen haberlerde konseyin 7 üyesinin belli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Taliban’ın siyasi ofis şefi Abdulgani Birader, Taliban’ın kurucusu Molla Muhammed’in oğlu Molla Yakup ve Hakkani lideri Rahman Hakkani’nin yanı sıra konsey için Batı’nın yakından tanıdığı dört kişinin de adı geçiyor.

Bunlar eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Dışişleri Bakanı ve Afganistan Uzlaşı Müzakere Grubu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor