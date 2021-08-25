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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Afganistan’ı 12’ler konseyi yönetecek

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Afganistan’ı 12’ler konseyi yönetecek

Afganistan’da kontrolü sağlayan Taliban’ın olumsuz imajını düzeltmek ve uluslararası tanınma sağlayabilmek için ülke yönetimini 12 eş başkanlı konseye devretme hazırlıkları yaptığı iddia edildi.

Kabil’deki Rus diplomatik çevrelere dayanılarak verilen haberlerde konseyin 7 üyesinin belli olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Taliban’ın siyasi ofis şefi Abdulgani Birader, Taliban’ın kurucusu Molla Muhammed’in oğlu Molla Yakup ve Hakkani lideri Rahman Hakkani’nin yanı sıra konsey için Batı’nın yakından tanıdığı dört kişinin de adı geçiyor.

Bunlar eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Dışişleri Bakanı ve Afganistan Uzlaşı Müzakere Grubu Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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