Afganistan'dan ölümüne kaçış! Kabil Havalimanı'nda kaos... Havada can pazarı

TALİBAN’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından yüzlerce Afgan, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti. Çaresizce ülkeyi terk etmeye uğraşan siviller aprona inip uçaklara binmeye çalışınca kaotik görüntüler ortaya çıktı. Havalimanının güvenliğini sağlayan Amerikan askerleri, kalabalığı pistten uzaklaştırmayı başaramayınca ülkenin dış dünyaya açılan tek kapısı da kapandı, ticari uçuşlar güvenlik endişesiyle durduruldu. Bu esnada ABD askerleri, uçaklara zorla binmeye çalışanları engellemek için havaya ateş açtı, sivillerin büyük panik içinde kaçıştıkları anlar kameralara yansıdı. Kargaşada 5 kişi öldü. Bu kişilerin en az 3’ünün Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

KALKIŞ YAPAN ASKERİ UÇAĞA TIRMANDILAR

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının kalkışı sırasında yaşananlar ise uzun yıllar unutulmayacak cinsten. Ticari seferlerin iptal edildiği havalimanından son askeri uçakların da ayrılmasına izin vermek istemeyen yüzlerce Afgan, uçağın kalkış için pistte ilerlediği süre boyunca etrafından koştu. Taliban’a terk edilecekleri korkusuyla panikleyen Afganlar hızlanmakta olan uçağın kanat ve motorlarına tırmandı. Apache tipi bir saldırı helikopteri uçağın güvenli kalkışı için tehlikeli şekilde alçaktan uçarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Helikopter kalkış anına kadar pistteki uçağa eşlik ederken, kalkıştan hemen sonra uçağa asılan 3 kişi yere düştü. O anlara ait görüntüler etraftakilerce kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

TRANSİT GEÇİŞE KAPALI

Apronda can pazarı yaşanırken Afgan havacılık otoritesi, ülke hava sahasının yabancı uçaklarca transit geçişlerde kullanılmamasını tavsiye etti. Gelişme sonrası ABD-Hindistan seferini yapan bir uçağın Afgan hava sahası içindeyken rotasını değiştirdiği ve buradan ayrıldığı radar kayıtlarına yansıdı. Alman Lufthansa şirketi de hava sahası üzerinden uçmayacaklarını açıkladı. Öte yandan THY de Afganistan’dan tüm planlı seferlerini iptal ettiğini, ancak tahliye uçuşlarının yapılacağını duyurdu.

BİN ASKER DAHA YOLLANDI

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği’nde görevli tüm personel havalimanına taşınmışken, Washington yönetimi, güvenliği sağlamak üzere ilave 1000 asker daha görevlendirdi. Son ek kuvvetle birlikte, “Afganistan’dan çekilen” ABD’nin buradaki varlığı 6000 askere çıkmış oldu.

AFGAN ORDUSU UÇAKLARLA KAÇTI

10 günlük çatışmalar süresince binlercesi karayoluyla komşu ülkelere kaçan Afganistan askerleri, bu kez uçaklarla ülkeyi terk etti. Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının birçoğunun Özbekistan’a kaçtıkları ortaya çıktı. Üstelik toplu kaçış sırasında Afganistan’a ait Embraer-314 uçağın Özbekistan Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-29 avcı uçağıyla havada çarpıştığı da açıklandı. Çarpışmada ölen olmadı. Özbekistan Başsavcılığı ülkeye iki günde 22 savaş uçağı ile 24 helikopter geldiğini bildirdi. Tacikistan da toplam 100 asker taşıyan birden fazla uçağın Bokhtar şehrine indiğini açıkladı. Nerdun HACIOĞLU

AFGANİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI O MU

Taliban’ın ülkede kontrolü ele almasının ardından kısa süre içinde yeni rejimin ve yönetim kadrosunun şekillenmesi bekleniyor. Bazı kaynaklar yeni hükümetin başkanı olarak Molla Abdulgani Birader ismine dikkat çekiyor. Taliban’ın kurucularından olan Birader, halihazırda örgütün politik işlerini yöneten isim. Katar’ın başkenti Doha’daki müzakere heyetinde yer alan Birader, ABD ile çekilme anlaşmasının imzalanması sürecini denetlemişti.

BARIŞ VAADİ

Kabil’in düşmesi sonrası yaptığı ilk değerlendirmede Birader, “Nasıl hizmet edeceğimizi göstereceğiz. Halkımızın daha iyi bir geleceğe ve barışçıl bir hayata sahip olacağını garanti ederiz” dedi. Birader, 2010 yılında Pakistan’da tutuklanmış, 2018’de serbest bırakılmıştı.

BAŞKENTTE HAYAT DURMA NOKTASINDA

Taliban kontrolü altında birinci gününü geçiren Kabil’de hayat neredeyse durma noktasında. Havalimanında dramatik anlar yaşanırken 6 milyonluk şehirde pek çok işyeri kepenk açmadı. Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre, 48 saat önce yüzlerce insanın bankalar ve marketlere akın ettiği, trafiğin saatlerce kilitli kaldığı kente dün sakinlik hâkimdi. Öte yandan dün, militanlar sivil halkın silahlarını toplamaya başladı. Örgütten yapılan açıklamada, “Halkın kendi güvenlikleri için silah edindiğini biliyoruz. Fakat artık güvendeler, biz sivillere zarar vermeyeceğiz” denilerek bireysel silahlara izin verilmeyeceği kaydedildi.

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