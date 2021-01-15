MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfganistan'da Taliban güvenlik görevlilerine saldırdı: 7 ölü
GeriDünya Afganistan'da Taliban güvenlik görevlilerine saldırdı: 7 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Afganistan'da Taliban güvenlik görevlilerine saldırdı: 7 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afganistan'da Taliban güvenlik görevlilerine saldırdı: 7 ölü
Abone Olgoogle-news

Afgan yetkililer Taliban militanlarının, Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle