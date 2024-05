Afganistan’da selde can kaybı 344’e yükseldi

Haberin Devamı

Afganistan'ın Takhar, Baghlan, Ghor, Herat ve Badakhshan vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Can kayıpları artmaya devam ederken ülke genelinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 344’e yükseldiği aktarıldı. Takhar’da 20, Ghor’da 7, Badakhshan’da 2 ve Baghlan’da 315 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 344’e yükseldiği kaydedildi.



Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Baghlan vilayetini vuran sel sonucu 315 kişinin hayatını kaybettiği in 630 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada 665 evin tamamen yıkıldığı ya da hasar gördüğünü, bin büyükbaş hayvanın da kaybolduğu aktarılırken can kaybının artmasından endişe edildiği belirtildi. Baghlan Eyaleti Sözcüsü Molla Alam Majidi, sel nedeniyle 20 bin dönümden fazla tarım arazisinin ise tamamen yok olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Öte yandan, Londra Merkezli Save The Children Fund'un (Çocukları Kurtarın Vakfı) tarafından çocukların ve ailelerin güvenliği için Baghlan'a sağlık ekiplerinin gönderildiği açıklandı.