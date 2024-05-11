Afganistan'da sel felaketi! 150 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi yaralandı

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Afganistan’ın Takhar, Baghlan, Ghor ve Herat vilayetlerinde etkili olan yoğun yağışlar, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Baghlan Vali Yardımcısı Molla Alam Majidi yaptığı açıklamada, "Gozargah-e-Noor, Jelgah, Nahrin, Dushi, Baghlan-e-Markazi, Dahna-e-Ghori, Tala-o-Barfak ve Barka bölgelerinin yanı sıra vilayetin yönetim merkezi Pul-e-Khumri'yi vuran ani selde 130 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Sel felaketinin çoğunlukla Barka ve Baghlan-e-Markazi'yi etkilediğini söyleyen Majidi, ölü sayısının artmasının beklendiğini vurguladı.



Takhar Afet Yönetimi Başkanı Ahmad Sir Sajid ise Namak Ab, Ishkamish, Farkhar ve Kafgan bölgelerinde 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını aktardı. Sajid, 300 ev ile elektrik ve iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini belirtti.

