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Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

Afganistan'da polise silahlı saldırı: 3 ölü

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Afganistan'da polise silahlı saldırı: 3 ölü
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Afgan yetkililer Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu

Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Gazne'nin 4. Bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Siret, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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