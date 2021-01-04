AA / Reuters
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Afganistan'da polise silahlı saldırı: 3 ölü
Afgan yetkililer Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu
Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin Gazne'nin 4. Bölgesindeki polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Siret, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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