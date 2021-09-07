Afganistan'da ilk eğitim günü! Sosyal medya bu kareyi konuşuyor...

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın Kabil yönetimini ele geçirmesi ile yeni bir dönem başladı. Bir süredir kaosun hakim olduğu ülkede normal hayata dönme çabaları devam ediyor.



Dün Hamid Karzai Havalimanı'nda iç hatlardan ilk sefer yapılırken, döviz büroları ve üniversiteler de faaliyetlerine başladı.

KADINLAR ÜNİVERSİTELERE GİDİYOR ANCAK...

Taliban, 1996'dan 2001'e kadar iktidarda olduğu zaman, Afganistan'da kadınların okula gitmesine izin vermiyordu. Yönetimi tekrardan ele geçiren Taliban bu kez kadınların üniversitelere gidebileceğini ancak sadece kadın profesörler tarafından ders alabileceklerini açıklamıştı.

KADIN VE ERKEKLERİ GRİ PERDE İLE AYIRDILAR

Üniversitelerde eğitimin ilk gününde gelen fotoğraflar Taliban'ın oturma düzeninde değişikliğe gittiğini gösterdi. Sosyal medyada çok konuşulan bir fotoğrafa göre sınıflarda kadınlar ve erkekler gri bir perde ile ayrıldı. Fotoğraftaki kadınların başörtüsü ve uzun cübbe giydiği görüldü.



Kadınlar, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden önce erkeklerden ayrı oturuyorlardı, ancak aralarında herhangi bir fiziksel ayırıcı yoktu.

KAMPÜSTE BELİRLİ KISIMLARA GİREBİLİYORLAR

Reuters'a konuşan üniversite öğrencilerine göre, kadınlara ayrı eğitim veriliyor ve kampüsün sadece belirli bir kısmına girebiliyorlar.



21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anjila, yaptığı açıklamada, "Sınıfa girdiğimde gerçekten çok kötü hissettim. Yavaş yavaş 20 yıl öncesine dönüyoruz." ifadelerine yer verdi.





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