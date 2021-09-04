Afganistan’da iç hat seferleri başlıyor

Şirketten yapılan açıklamada, “Havacılık otoritesi ve Taliban’dan yeşil ışık aldık. Uçuşlara bugün (dün) başlamayı planlıyoruz” denildi. Buna göre güneydeki Zaranj ve Kandahar kentleri ile kuzeydeki Herat, Balkh ve Maimana havalimanlarından seferler düzenlenecek. Başkent Kabil’deki havalimanı ise bir süre daha operasyon dışı kalacak. Ancak Taliban yetkilileri bunun uzun sürmeyeceğinde ısrarcı.

‘BU AY İÇİNDE AÇILIR’

Kabil havalimanının ne zaman açılacağına dair değerlendirmelerde bulunan örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid şöyle konuştu: “Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ciddi şekilde hasar almış durumda. Şu anda büyük teknik ve lojistik sorunlar devam ediyor. Katar ve Türkiye, havalimanını yeniden işler hale getirmek için çalışıyor. Eylül ayı içinde havalimanının tekrar faaliyete geçmesini umuyorum.” Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise havalimanının bir an önce açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor