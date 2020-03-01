Afganistan’da dönüm noktası: ABD, Taliban ile anlaşma yaptı

ABD ile 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana savaş halinde olduğu Afganistan’daki Taliban barış anlaşması yaptı. Taliban’ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde ABD ve müttefikleri, 14 ay içinde bu ülkedeki tüm askerlerini geri çekecek. “Afganistan’a Barışı Getirme Anlaşması” adı verilen anlaşma, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar’ın başkenti Doha’daki Sheraton Hotel’de düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı. Törende ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulundu.

19 YILDIR SÜREN SAVAŞ

Afganistan’da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 600’e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban ile anlaşmaya mesafeli olan Afganistan yönetimine taahhütlerini yinelemek üzere Kabil’e gitti. Taliban ile varılan anlaşma doğrusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘sonsuz savaşları sona erdirme’ taahhütlerinden biri hayata geçirilmiş olacak. Sovyet işgalinin sona ermesinin ardından Afganistan’ın içine düştüğü iç savaş koşullarında bir güç olarak ortaya çıkan radikal Taliban, 1996’da yönetimi ele geçirdikten sonra 2001’de ABD müdahalesiyle iktidarı kaybetti. İktidarda olduğu dönemde katı bir İslami yönetim şekli benimseyen Taliban, şimdi ABD ile anlaşarak sisteme geri dönmeye hazırlanıyor.