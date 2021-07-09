Afganistan’da çekilmenin yeni tarihi 31 Ağustos

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında ABD güçlerinin Afganistan’dan ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının 20. yıldönümü olarak açıklanan çekilme tarihinin 31 Ağustos olarak güncellendiğini söyledi.

‘AFGANİSTAN’A ULUS İNŞASI İÇİN GİTMEDİK’

El Kaide’nin gücünün zayıflatılması ve ABD’ye yönelebilecek terör saldırılarını önlenmesiyle ülkesinin Afganistan’daki askerî misyonunun sona erdiğini belirten Biden, “Afganistan’da savaşa nesil Amerikalı daha göndermeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin başlamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da hâkimiyetini arttırmasıyla ilgili “Taliban’a karşı mücadelede Afgan ordusunun kapasitesine güvendiği” değerlendirmesinde bulundu. Çekilme sonrası süreçle ilgili daha önce de dile getirdiği “Afgan halkının bir araya gelerek ülkelerinin geleceğine karar verme hakkı bulunduğu” söylemini tekrar eden ABD Başkanı, “ABD’nin Afganistan’a ulus inşası için gitmediğini” söyledi. Biden, çekilmenin ardından Afganistan’da tek bir gücün hâkim olma olasılığını düşük bulduğunu da sözlerine ekledi.

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