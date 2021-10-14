Afganistan'da bombalı saldırı:1 ölü

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Yerel yetkililer, Kunar'ın merkezi Esed Abad şehrinin Karhali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Taliban aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, saldırıda bir Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını kaydetti. Görgü tanıkları, saldırının hedefinde Taliban yönetiminin Kunar'ın Şigel ilçe emniyet müdürünün aracının olduğunu belirterek kaymakamın ağır yaralandığını öne sürdü.

Öte yandan Esed Abad Hastanesinden, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde 12 Ekim'de insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, DEAŞ tarafından öldürülmüştü.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.