AA
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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde ve Hogyani ilçesinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Hogyani, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ü sivil 7 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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