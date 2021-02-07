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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

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Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde ve Hogyani ilçesinde art arda bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırılarda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ü sivil 7 kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

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