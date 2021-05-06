Afganistan'da bilanço ağırlaştı! Sel felaketinde can kaybı 50'ye çıktı

Ülke basınındaki habere göre, Afet Yönetimi için Devlet Bakanlığı Sözcüsü Ahmad Tamim Azimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Mayıs'ta başlayan aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle ülke genelinde en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



Azimi, sellerin kuzey ve batı bölgelerindeki 17 kenti etkisi altına aldığını ve bunlardan Ghor'da 22 kişinin öldüğünü ifade etti.



Bölgede etkili olan sellerde 460 evin hasar gördüğüne işaret eden Azimi, çok sayıda hayvanın da telef olduğunu belirtti.



Azimi, afette yaklaşık 500 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığını aktardı.



Öte yandan, Azimi, selden etkilenen ailelere yaklaşık 644 dolar yardım da yapılacağı bilgisini paylaştı.

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