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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

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Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yapması sonucu 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Helman'ın Nahr-i Sirac ilçesinde Black Hawk tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yaptığını açıkladı.

Açıklamada, olayda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taliban ise helikopterin kendileri tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia etti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken bir yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

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