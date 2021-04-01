Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı, Helman'ın Nahr-i Sirac ilçesinde Black Hawk tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yaptığını açıkladı.

Açıklamada, olayda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taliban ise helikopterin kendileri tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia etti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken bir yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

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