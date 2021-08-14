Afgan ordusu niye savaşmıyor

2001’den bu yana Afganistan’da bulunan ABD, 300 bin Afgan askerini eğittiğini, ordunun donatılması için 83 milyar dolar harcadığını söylüyor. NATO da sadece bu yıl Afgan güçlerine 70 milyon dolarlık destek sağlamış. Ancak uzmanlar ABD’nin çekilme kararının Afgan ordusunda moralleri bozduğunu söylüyor.

MAAŞLARI ÖDENMİYOR

Afgan içişleri bakanlığının polise, savunma bakanlığının ise askere düzenli ödeme yapamadığı belirtiliyor. Gıda ve askeri ekipman lojistiğinde yaşanan sıkıntı çözülmeye neden olan unsurlar arasında. Maaş alamayan askerler silahlarını karaborsada satarken bunlar kolayca Taliban’ın eline geçiyor. Yine orduda yolsuzluğun ve sahtekârlığın çok yaygın olduğu yorumları yapılıyor. Askerlerin genelde memleketlerinden uzak, halktan kopuk bölgelerde görevlendirildiği, kriz durumunda kendi yakınlarının yanına gitmek için firar ettikleri belirtiliyor.

LİDERLİK SIKINTISI

Ancak tüm bu çözülmede en önemli faktörün Kabil’de yaşanan liderlik sıkıntısı olduğu vurgulanıyor. Afgan askeri, polisi, yerel yönetimi Eşref Gani hükümeti için savaşmak istemiyor. Gani ve danışmanlarının hep yurtdışı kökenliği olduğu, bazılarının ülkenin ana dillerinden Peştu ve Darice’ye bile hâkim olmadığı belirtiliyor.

ABD, ORADAKİ GERÇEKLERİ GİZLEDİ

ABD’de, son 20 yılda gelen hükümetlerin Amerikan askerinin Afganistan’daki operasyonlarda elde ettiği sonuçlar hakkında halkı doğru bilgilendirmediği iddia edildi. Washington Post gazetesinde “Afganistan Belgeleri” isimli kitabın tanıtımının yapıldığı makalede, bölgedeki savaşın “gizli tarihine” ışık tutulurken, Amerikan’ın askeri başarısının abartılmasına ve Washington’daki yönetimlerin sürekli değişen politikasının yanlışlığına dikkat çekildi. Makalede, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden başlayarak, askeri operasyonlarda bölgenin istikrarı için gerekli sonuçların alınamamasına rağmen bu durumun kamuoyundan saklandığı, Demokratların bir önceki Başkanı Barack Obama’nın ise Afganistan’daki askerleri çekeceğini söylediği halde değişken uygulamalarda bulunmasının faturasının ağır olduğu yönünde tespitler paylaşıldı.

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